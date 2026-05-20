NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Photronics-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Photronics-Papier an diesem Tag 13,35 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Photronics-Aktie investiert hat, hat nun 74,906 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 428,46 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 242,85 Prozent.

Insgesamt war Photronics zuletzt 2,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at