NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Photronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Photronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,80 USD. Bei einem Photronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,808 Photronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,94 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 10.03.2026 auf 34,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,94 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Photronics einen Börsenwert von 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at