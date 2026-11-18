Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Photronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Photronics-Aktie bei 20,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,854 Photronics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 26,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,14 Prozent.
Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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