Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Photronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Photronics-Aktie bei 20,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,854 Photronics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 26,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,14 Prozent.

Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at