NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2016 wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Photronics-Papier an diesem Tag 9,73 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,277 Photronics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 280,16 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 15.09.2026 auf 27,26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 180,16 Prozent.

Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at