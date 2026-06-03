NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Photronics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 5,615 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,08 USD, da sich der Wert eines Photronics-Anteils am 02.06.2026 auf 33,14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 86,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at