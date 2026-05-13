NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Photronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Photronics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Photronics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 6,570 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 51,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,52 USD wert. Mit einer Performance von +241,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Photronics belief sich jüngst auf 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at