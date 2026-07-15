NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,686 Photronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 226,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 126,52 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at