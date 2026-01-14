NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.01.2025 wurden Photronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Photronics-Aktie an diesem Tag bei 23,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 42,481 Photronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (33,39 USD), wäre die Investition nun 1 418,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,84 Prozent zugenommen.

Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

