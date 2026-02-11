NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Photronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 443,459 Photronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.02.2026 16 656,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 66,56 Prozent.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at