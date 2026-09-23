Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Performance unter der Lupe
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Photronics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 40,437 Photronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 230,08 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 22.09.2026 auf 30,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 23,01 Prozent.
Photronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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