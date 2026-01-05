Pinnacle Financial Partners Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle Financial Partners von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pinnacle Financial Partners-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,821 Pinnacle Financial Partners-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 340,32 USD, da sich der Wert eines Pinnacle Financial Partners-Papiers am 31.12.2025 auf 95,41 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 340,32 USD, was einer positiven Performance von 33,40 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Pinnacle Financial Partners eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
