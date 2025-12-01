Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Pinnacle Financial Partners Aktie

WKN: 634714 / ISIN: US72346Q1040

Lohnendes Pinnacle Financial Partners-Investment? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pinnacle Financial Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Pinnacle Financial Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.12.2024 wurden Pinnacle Financial Partners-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Pinnacle Financial Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 127,11 USD. Bei einem Pinnacle Financial Partners-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,867 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 721,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,87 Prozent.

Pinnacle Financial Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Pinnacle Financial Partners Inc. 93,42 1,90%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

