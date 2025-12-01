NASDAQ Composite Index-Titel Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pinnacle Financial Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Pinnacle Financial Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.12.2024 wurden Pinnacle Financial Partners-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Pinnacle Financial Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 127,11 USD. Bei einem Pinnacle Financial Partners-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,867 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 721,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,87 Prozent.

Pinnacle Financial Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at