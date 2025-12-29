Pinnacle Financial Partners Aktie
WKN: 634714 / ISIN: US72346Q1040
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pinnacle Financial Partners von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pinnacle Financial Partners-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 114,21 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 87,558 Pinnacle Financial Partners-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 825,41 USD, da sich der Wert einer Pinnacle Financial Partners-Aktie am 26.12.2025 auf 100,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,75 Prozent.
Alle Pinnacle Financial Partners-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
