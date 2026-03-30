NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pool-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pool-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pool-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Pool-Aktie bei 87,54 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pool-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,423 Pool-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 2 270,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 127,03 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Pool einen Börsenwert von 7,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at