Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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Pool-Investition 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pool-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 364,25 USD wert. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,275 Pool-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,25 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 02.07.2026 auf 219,47 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,75 Prozent.

Der Marktwert von Pool betrug jüngst 7,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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