NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pool-Papier bei 340,91 USD. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,293 Pool-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,77 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 20.03.2026 auf 200,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,23 Prozent.

Pool markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at