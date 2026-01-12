Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Investmentbeispiel
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Pool-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 326,40 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,637 Pool-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (252,28 USD), wäre die Investition nun 7 729,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,71 Prozent abgenommen.
Pool markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!