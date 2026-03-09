NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 09.03.2025 wurden Pool-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Pool-Anteile bei 364,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pool-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,745 Pool-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 586,48 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 06.03.2026 auf 213,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,35 Prozent verringert.

Pool war somit zuletzt am Markt 7,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at