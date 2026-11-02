Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Profitable Pool-Investition?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.11.2021 wurden Pool-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 515,41 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,402 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 205,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 995,85 USD wert. Damit wäre die Investition 60,04 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Pool belief sich jüngst auf 7,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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