Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Pool-Anlage im Blick
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor einem Jahr eingebracht
Das Pool-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 324,90 USD. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,308 Pool-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pool-Aktie auf 183,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,56 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,44 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Pool zuletzt 6,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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