Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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Lohnende Pool-Investition? 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Pool-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Pool-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 378,40 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,643 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (185,71 USD), wäre das Investment nun 490,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 50,92 Prozent gesunken.

Insgesamt war Pool zuletzt 6,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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