NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie gebracht.

Das Pool-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Pool-Aktie an diesem Tag bei 484,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Pool-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,653 Pool-Anteilen. Die gehaltenen Pool-Papiere wären am 07.08.2026 4 261,02 USD wert, da der Schlussstand 206,31 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 57,39 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Pool eine Marktkapitalisierung von 7,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at