Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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Pool-Performance 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pool-Aktien verlieren können.

Pool-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 434,41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,230 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 195,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,11 Prozent verringert.

Pool wurde am Markt mit 7,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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