Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Langfristige Anlage
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Pool-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 306,69 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 0,326 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 208,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,85 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,15 Prozent verringert.
Pool wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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