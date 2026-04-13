NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.04.2023 wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 340,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pool-Aktie investiert, befänden sich nun 0,294 Pool-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 63,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 214,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,85 Prozent.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at