NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pool von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Pool-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pool-Papiers betrug an diesem Tag 389,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,566 Pool-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (265,83 USD), wäre die Investition nun 682,14 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 31,79 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 9,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at