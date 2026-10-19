NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pool von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Pool-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 290,21 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,345 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 172,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,46 USD wert. Damit wäre die Investition 40,54 Prozent weniger wert.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at