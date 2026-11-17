Am 17.11.2016 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 13,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,064 Powell Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 11 047,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 004,72 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 5,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at