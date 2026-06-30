Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lohnendes Powell Industries-Investment?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,11 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 762,583 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Powell Industries-Papiere wären am 29.06.2026 214 354,40 USD wert, da der Schlussstand 281,09 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 043,54 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 10,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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