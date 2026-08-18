Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lohnende Powell Industries-Investition?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Am 18.08.2021 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Powell Industries-Papier an diesem Tag bei 8,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,848 Powell Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 218,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 591,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 491,59 Prozent.
Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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