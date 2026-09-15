Powell Industries Aktie

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WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

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Lukrative Powell Industries-Anlage? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121,852 Powell Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Powell Industries-Papiere wären am 14.09.2026 20 800,15 USD wert, da der Schlussstand 170,70 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 980,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 6,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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