NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.12.2024 wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 234,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,427 Powell Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 143,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336,53 USD belief. Mit einer Performance von +43,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Powell Industries wurde am Markt mit 4,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at