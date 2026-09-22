NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Powell Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 13,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Powell Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 757,576 Powell Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Powell Industries-Aktien wären am 21.09.2026 142 090,91 USD wert, da der Schlussstand 187,56 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 142 090,91 USD entspricht einer Performance von +1 320,91 Prozent.

Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at