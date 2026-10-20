Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Powell Industries-Performance im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.10.2016 wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,972 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 1 321,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,76 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1 321,50 USD entspricht einer Performance von +1 221,50 Prozent.
Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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