Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Langfristige Investition
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Powell Industries-Papier an diesem Tag 31,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,144 Powell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 532,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 674,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 574,00 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)