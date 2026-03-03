NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Powell Industries gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Powell Industries-Papier an diesem Tag 31,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,144 Powell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 532,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 674,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 574,00 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at