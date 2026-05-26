Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Frühe Investition
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 26.05.2021 wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Powell Industries-Aktie bei 11,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,729 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 2 437,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2 337,18 Prozent zugenommen.
Powell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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