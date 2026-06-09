NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Powell Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Powell Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Powell Industries-Anteile bei 63,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 157,696 Powell Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (293,60 USD), wäre das Investment nun 46 299,41 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 46 299,41 USD entspricht einer Performance von +362,99 Prozent.

Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at