NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Powell Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,35 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 410,678 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Powell Industries-Aktie auf 386,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158 743,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 487,43 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 4,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at