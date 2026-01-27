Powell Industries Aktie

Powell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Powell Industries-Einstieg? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Powell Industries-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Powell Industries-Papier an diesem Tag bei 38,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Powell Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 26,185 Powell Industries-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 087,72 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 26.01.2026 auf 423,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 008,77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Powell Industries Inc.

mehr Nachrichten