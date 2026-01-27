Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Profitabler Powell Industries-Einstieg?
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Powell Industries-Papier an diesem Tag bei 38,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Powell Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 26,185 Powell Industries-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 087,72 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 26.01.2026 auf 423,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 008,77 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
