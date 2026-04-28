NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien verdienen können.

Am 28.04.2021 wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 849,377 Powell Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (260,52 USD), wäre das Investment nun 221 279,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 112,80 Prozent vermehrt.

Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 9,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at