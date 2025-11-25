NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Powell Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Powell Industries-Anteile bei 280,60 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,638 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 10 694,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 300,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,94 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at