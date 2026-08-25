Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lohnendes Powell Industries-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Powell Industries-Aktie an diesem Tag bei 13,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,620 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 13 912,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 291,26 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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