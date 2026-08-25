NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Powell Industries gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Powell Industries-Aktie an diesem Tag bei 13,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,620 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 13 912,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 291,26 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at