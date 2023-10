NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Powell Industries abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Powell Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,16 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Powell Industries-Aktie investierten, hätten nun 38,226 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2023 auf 85,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 280,20 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 280,20 USD entspricht einer Performance von +228,02 Prozent.

Powell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 995,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at