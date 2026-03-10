Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Performance im Blick
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Zum Handelsende stand die Powell Industries-Aktie an diesem Tag bei 27,92 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,817 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 627,87 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 09.03.2026 auf 520,09 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 762,79 Prozent.
Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 6,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
