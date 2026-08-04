Powell Industries Aktie

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WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

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Powell Industries-Performance im Blick 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Powell Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Powell Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,034 Powell Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 219,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 863,80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 186,38 Prozent vermehrt.

Powell Industries wurde am Markt mit 7,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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