NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Die Powell Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 380,228 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124 692,02 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 15.12.2025 auf 327,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 146,92 Prozent.

Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at