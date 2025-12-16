Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Profitables Powell Industries-Investment?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Powell Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 380,228 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124 692,02 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 15.12.2025 auf 327,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 146,92 Prozent.
Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 4,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Powell Industries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Powell Industries Inc.
|276,80
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.