Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Powell Industries-Performance
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 83,010 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 23 916,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,12 USD belief. Mit einer Performance von +2 291,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 10,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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