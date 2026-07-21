NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Powell Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Powell Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 004,352 Powell Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.07.2026 229 273,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 192,73 Prozent angewachsen.

Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at