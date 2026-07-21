Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Profitable Powell Industries-Anlage?
|
21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient
Powell Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 004,352 Powell Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.07.2026 229 273,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 192,73 Prozent angewachsen.
Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!