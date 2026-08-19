Power Integrations Aktie

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WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Profitable Power Integrations-Investition? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Power Integrations-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,74 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Power Integrations-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,795 Power Integrations-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 58,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 038,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,86 Prozent vermehrt.

Power Integrations wurde am Markt mit 3,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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