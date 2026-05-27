Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Rentables Power Integrations-Investment?
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Power Integrations-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Power Integrations-Aktie bei 24,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 40,323 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (84,09 USD), wäre das Investment nun 3 390,73 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 239,07 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Power Integrations eine Marktkapitalisierung von 3,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!